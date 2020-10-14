Азербайджан нанес ракетный удар уже по территории самой Армении, Ереван угрожает ответить
Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные атаковали военную технику на армянской территории. В свою очередь азербайджанские военные подтвердили нанесение удар по военной технике "в приграничных районах Армении".
Об этом сообщает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.
Азербайджанская сторона заявляет, что нанесла "упреждающий" удар по ракетным комплексам в приграничных районах Армении ради "безопасности гражданского населения".
По их заявлению, армянские ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.
Армянские военные заявили, что после этого оставляют за собой право атаковать любой военный объект на территории Азербайджана.
Ранее "Страна" писала о том, что Алиев обвинил Армению в "имитации мирных переговоров" по Нагорному Карабаху, но все-равно готов к диалогу.
Также мы сообщали, что число погибших при обстреле азербайджанского города Гянджи выросло до девяти.