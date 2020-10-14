Азербайджан нанес удар по армянской военной технике. Фото: Facebook

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные атаковали военную технику на армянской территории. В свою очередь азербайджанские военные подтвердили нанесение удар по военной технике "в приграничных районах Армении".

Об этом сообщает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

Азербайджанская сторона заявляет, что нанесла "упреждающий" удар по ракетным комплексам в приграничных районах Армении ради "безопасности гражданского населения".

По их заявлению, армянские ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.

Армянские военные заявили, что после этого оставляют за собой право атаковать любой военный объект на территории Азербайджана.

Армения заявила об атаке Азербайджана на военную технику на армянской территории

Армения заявила об атаке Азербайджана на военную технику на армянской территории

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