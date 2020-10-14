В Москве такси вылетело с набережной в реку Яузу. Видео
В Москве автомобиль такси слетел с Костомаровской набережной в реку Яуза. ДТП произошло утром в среду, 14 октября в Наставническом переулке. Как пишут российские СМИ, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, пробил ограждение и вылетел в реку.
Инцидент попал на видео камер наблюдения. Там можно рассмотреть, что машина двигалась с достаточно высокой скоростью.
Позже стало известно, что водитель погиб на месте ДТП. Из-за аварии затруднено движение по Николоямской набережной.
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