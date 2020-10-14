Российская ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17", на борту которого находятся два россиянина и американка, стартовала с космодрома Байконур. Ожидается, что полет к Международной космической станции займет рекордные три часа.

Об этом в среду, 14 октября, информирует РИА Новости.

Сообщается, что через несколько минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к МКС. На данный момент он вышел на орбиту, стыковка с МКС произойдет около 11:50 по Киеву.

Ожидается, что за время своего пути корабль сделает всего два оборота вокруг земли. До "Союза МС-17" по этой схеме пролетели несколько грузовых кораблей "Прогресс МС", при этому самому быстрому понадобилось 3 часа 18 минут, чтобы добраться до станции. При этом рекорд по доставке экипажей на МКС принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года пролетел за 5 часов 38 минут.

На борту корабля находятся российские астронавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На станции их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые, в свою очередь, покинут МКС 22 октября. Новый экипаж пробудет в космосе до 9 апреля 2021 года. Ему предстоит устранить утечку воздуха в российской части станции.

Ранее мы писали о том, как на российском сегменте Международной космической станции сломался туалет. Теперь космонавтам придется пользоваться американским.

Также "Страна" сообщала о том, как на МКС нашли место утечки воздуха, которая была зафиксирована год назад и усилилась в августе. Зона утечки находится в российском модуле "Звезда".