В Иране, к границе которого недавно сместились азербайджанские войска, потерпел крушение беспилотник одной из сторон военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом во вторник, 13 октября, сообщает информагентство IRNA.

Заместитель губернатора провинции Ардебиль Бехруз Неда подтвердил крушение иностранного беспилотника на своей территории. Он отметил, что авария не привела к разрушениям или жертвам.

На данный момент ведется расследование, по результатам которого должно выясниться, кому принадлежит аппарат - Армении или Азербайджану. По неподтвержденной информации, речь идет о разведывательно-ударном БПЛА "Harop", производством которых занимается Израиль.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

Ночью 10 октября в Москве завершились 11-часовые переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации. Стороны вооруженного конфликта подписали соглашение о прекращении огня. Однако уже утром того же дня Азербайджан и Армения обвинили друг друга в новых обстрелах и нарушении перемирия.