Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ушел на самоизоляцию после того, как стало известно, что человек, сопровождавший его во время визита в Эфиопию, болеет Covid-19.

Об этом дипломат сообщил в своем Twitter во вторник, 13 октября.

"Я был проинформирован сегодня во второй половине дня, что один из членов делегации, который путешествовал со мной и Янезом Ленарчичем (Еврокомиссар по кризисному менеджменту, - Ред.) в Эфиопию на прошлой неделе, получил положительный тест на коронавирус", - отметил Боррель.

Дипломат добавил, что сразу после возвращения из Эфиопии в воскресенье он сделал тест на коронавирусную болезнь и получил отрицательный результат. Тем не менее, согласно правилам, он обязан отправиться на самоизоляцию.

"Я иду на самоизоляцию и подожду пока будет сделан второй тест", - заявил Боррель.

Напомним, недавно президент Европейского совета Шарль Мишель уходил на самоизоляцию, так как контактировал с сотрудником охраны, у которого подтвердился Covid-19. Об этом стало известно за несколько дней до планируемой им поездки на Донбасс, которую впоследствии пришлось отменить.

Ранее мы писали, что за день до саммита Украина-ЕС президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об уходе на самоизоляцию из-за недавнего контакта с больным Covid-19.