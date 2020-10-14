По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине подтвердилось еще 5 590 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 276 177 человек.

Добавим, что вчера, 13 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 270 587 человек. Так же было выявлено 5 133 новых случая заражений.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 5 229 пациентов с этим диагнозом (+107 за сутки). Выздоровели уже 118 699 человек (+2 137). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 152 249 человек (+ 3 346).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что в МОЗ объяснили украинцам, чем новый коронавирус отличается от обычного гриппа.

Также "Страна" рассказывала о том, что в ВОЗ против концепции формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Кроме этого в материале "Покрасят страну в красный" мы выяснили, как Кабмин ужесточил карантин в Украине.