Украина закупит вакцину от коронавируса производства любой страны, в том числе и России, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердит ее эффективность и безопасность.

Об этом во вторник, 13 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала NewsOne.

"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в Министерстве здравоохранения нет", - заявил чиновник.

По его словам, в случае подтверждения прохождения всех стадий и испытаний, а также после получения доказательств безопасности использования, Минздрав готов говорить о закупке любой вакцины, вне зависимости от страны-производителя.

Видео: YouTube/ NewsOne

Напомним, недавно кардиохирург, директор института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса. При этом в Минздраве опровергают заявление эксперта.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин предложил Украине поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако украинский лидер Владимир Зеленский назвал ее "непроверенной" и предложил дождаться прививку из Евросоюза или США.