В поселке Paдeнcк Oлeшкoвcкoго paйoна Херсонской области 44-летний ветеран АТО написал близким предсмертное СМС и покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает "Херсон Типичный".

Местные жители рассказали, что после возвращения с Донбасса мужчина страдал от депрессии, вследствие чего развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), ситуация ухудшалась регулярным злоупотреблением алкоголя.

Родным он написал СМС, предупредив о планах, и попросил прощения. Затем умерший выпил химикат, состав которого еще предстоит определить экспертам.

Тело ветерана нашла родная сестра и вызвала скорую помощь, однако даже после госпитализации спасти его не удалось. Отмечается, что жизнь украинца оборвалась в первые минуты 14-го октября.

Напомним, в больнице скончался ветеран АТО Николай Микитенко, который поджег себя на Майдане Независимости в ночь на 11 октября.

Как сообщала "Страна", в центре Киева мужчина поджег себя. Неравнодушным прохожим удалось спасти пострадавшего от скоропостижной смерти, после чего его госпитализировали с травмами в городской ожоговый центр. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался ветеран АТО Николай Микитенко. Его дочь объяснила его акт самосожжения "несогласием с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения" на Донбассе.