Американская фармацевтическая фирма Eli Lilly решила приостановить клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами. Это связано с потенциальными проблемами с безопасностью.

О прекращении испытаний сообщает газета New York Times.

Испытания метода финансировалось государством. Компания Eli Lilly официально подтвердила паузу в исследованиях.

Эта новость появилась всего через день после того, как Johnson & Johnson объявила о приостановке испытаний вакцины против коронавируса из-за болезни добровольца. А также через месяц после того, как испытание вакцины AstraZeneca было остановлено из-за опасений по поводу состояния двух участников, заболевших после вакцинации.

Исследование Eli Lilly было направлено на проверку преимуществ терапии антителами по сравнению с применением плацебо. В нем участвовали сотни людей, госпитализированных с Covid-19. Все участники исследования также получали препарат ремдесивир, который стал широко использоваться для лечения пациентов с коронавирусом. Некоторые добровольцы заболели. Правда, не сообщается, чем и сколько таких людей.

В крупных клинических испытаниях паузы не являются чем-то необычным, а болезни добровольцев не обязательно связаны с экспериментальными препаратами. Однако такие остановки предназначены для того, чтобы позволить независимому совету научных экспертов проанализировать данные и определить, могло ли то или иное событие быть связано с лечением, или оно произошло случайно.

"Вот почему клинические испытания необходимы. Безопасность продукта должна быть доказана эмпирически", - сказала Марион Пеппер, иммунолог из Вашингтонского университета.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами.

В сентябре "Страна" сообщала, что в США компании Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics создали собственную единоразовую вакцину от коронавируса, побочные эффекты которой признаны допустимыми.

Мы также приводили слова руководителей сферы здравоохранения США о том, что вакцинация в стране начнется не раньше следующего года.