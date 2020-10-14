На заседании 13 октябля украинское правительство одобрило проект рамочного военного соглашения между Кабмином и правительством Турецкой Республики.

Подписание документа планируется в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, который пройдет 15-17 октября.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Подписать указанное соглашение уполномочен министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, это создаст правовые основы для расширения и углубления существующего украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны и начала сотрудничества по более чем двадцати принципиально новым актуальным направлениям.

"Наше взаимодействие с турецкими партнерами чрезвычайно динамичное. Только в июле мы обсуждали в Киеве рабочие моменты с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром - и вот финишная прямая. Такое взаимодействие, повторю, отражает стратегический характер наших отношений и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в Черноморско-Азовском регионе", - отметил Таран.

Он добавил, что недавно утвержденная президентом стратегия национальной безопасности Украины определяет именно Турецкую Республику как одну из стран, с которой Украина будет развивать стратегическое партнерство для защиты интересов и укрепления региональной безопасности.

Как писала "Страна", в сентябре Украина и Турция договорились об углубленном сотрудничестве в космической отрасли.

Мы также рассказывали, как украинские власти помогают Эрдогану в выдаче скрывающихся в нашей стране его оппонентов.