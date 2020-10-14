Родители не заметили, как их сын съел магнитные шарики, и поехали в больницу из-за жалобы ребенка на боль в животе.

Об инциденте рассказывается в сюжете ТСН.

"Медики сначала думали, что это разрыв аппендикса, и когда начали операцию, то нашли магнитные шарики", - говорится в сюжете.

Врачи говорят, что ребенок проглотил пять магнитных шариков, один из которых попал за пределы кишки и мог нанести ребенку непоправимый ущерб.

К счастью, медики вовремя выявили проблему и прооперировали ребенка.

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