Во Львове малыш проглотил пять магнитных шариков, которые медики едва не приняли за аппендицит. Видео
Родители не заметили, как их сын съел магнитные шарики, и поехали в больницу из-за жалобы ребенка на боль в животе.
Об инциденте рассказывается в сюжете ТСН.
"Медики сначала думали, что это разрыв аппендикса, и когда начали операцию, то нашли магнитные шарики", - говорится в сюжете.
Врачи говорят, что ребенок проглотил пять магнитных шариков, один из которых попал за пределы кишки и мог нанести ребенку непоправимый ущерб.
К счастью, медики вовремя выявили проблему и прооперировали ребенка.
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