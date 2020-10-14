Пять тайных вопросов от Зеленского

Владимир Зеленский решил выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний – спрашивать людей о самых актуальных проблемах, стоящих перед страной и обществом. Вчера он объявил, что параллельно с голосованием 25 октября будет проводиться опрос граждан, во время которого им зададут пять вопросов.

Опрос будет проведен в форме экзитпола – то есть не голосованием в кабинке, а волонтерами на выходе из участков. И юридическая ценность его будет такая же, как у экзитполов. То есть никакая. Однако для понимания настроений общества важно и это.

Осталось только узнать, что же, по мнению президента, волнует общество. Конечно, все мы знаем, что его волнует: вопрос номер один уже в течение шести лет – мир на Донбассе. Однако вчера уже стало известно, что такого вопроса в президентской "пятерке" не будет. То есть на Банковой решили, что мир – это не так уж и актуально. Несмотря на то, что о сверхважности решения этой проблемы постоянно говорит сам Зеленский.

Что же считает актуальным власть? Пока это загадка. Если правда то, что одним из вопросов будет легализация марихуаны, то это – при отсутствии вопроса о мире – издевательство над обществом. Или действительно манипуляция, направленная на то, чтобы привлечь на выборы молодежь. Но при этом манипуляция не перестает быть издевательством.

Не исключено, что украинцев спросят, нужно вводить полный карантин или нет. Тема действительно актуальная, но такой вопрос тоже будет (если будет) манипуляцией: с одной стороны, понятно, что большинство ответит отрицательно, с другой – власть уже решила, что к локдауну не вернется, а потому и спрашивать незачем.

А вот насчет других актуальных вопросов (как и в случае с миром) есть большие сомнения, что о них украинцев спросят. К примеру, о безопасности на улицах и необходимости запрета радикальных группировок. Или о принятии протекционистского закона о локализации госзакупок. Или об отмене введения рынка земли. Или об отмене административной и медицинской реформ.

Если хоть один из этих вопросов появится в президентской "пятерке", можно будет говорить о том, что власть все-таки интересуется, чем живет общество. А если нет – то весь опрос будет профанацией, означающей, что власти плевать на мнение людей.

Почти жесткий карантин

Правительство вчера ввело жесткий карантин. Не такой, как весной, – к такому, как уже сказано, возвращаться никто не будет, чтобы не уничтожить окончательно экономику. Но то, что ввели вчера, – это максимально возможный жесткий карантин, касающийся всей страны.

Собственно, ключевой момент как раз в том, что решение правительства фактически отменило цветное зонирование Украины. Красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны останутся, но от них будет зависеть лишь степень жесткости того или иного решения (вроде количества людей на массовых мероприятиях).

Но само решение касается всей страны.

И это, безусловно, верно. Делегирование полномочий регионам привело к тому, что даже минимальные карантинные меры перестали соблюдаться. А решение, принятое на уровне правительства для всей страны, все же можно заставить выполнять. Пусть даже с помощью полиции.

Хотя не исключено, что регионы будут сопротивляться выполнению и этого постановления Кабмина. К примеру, непонятно, введут ли повсеместно в школах каникулы с 15 октября. Ранее, когда это в качестве рекомендации высказал министр образования, Киев и Харьков сразу стали в штыки – мол, наши школы будут работать. Теперь рекомендация стала официальным решением, но властям двух мегаполисов уже вроде как нельзя идти на попятную, особенно перед выборами. Поэтому конфликт не исключен, и правительству придется доказывать свое право руководить регионами.

Есть и другая часть постановления, которую будет сложно реализовать, – о дистанционном режиме работы для офисов. Мера абсолютно правильная, но введена как рекомендованная – а с рекомендациями у нас уже никто не считается, даже если это рекомендация правительства.

Поэтому Кабмину стоит присмотреться к опыту Москвы, где все офисы обязали ежедневно отправлять на удаленку не менее 30% сотрудников. За нарушение – штраф. Вот тогда это работает.

МИД против закрытия границ

Правительству сложно будет принимать решения еще и потому, что в нем самом нет единства по поводу того, каким должен быть жесткий карантин. Вчера, к примеру, министр иностранных дел высказался против того, чтобы Украина вновь закрыла границы для иностранцев и снова, как весной, позвала заробитчан и других находящихся за рубежом украинцев домой.

Между тем Дмитрий Кулеба сам не заметил, что два тезиса, высказанные им, противоречат друг другу. Говоря о том, что не стоит снова возвращать своих граждан на Родину, он объяснил, что "сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение – это подвергание себя опасности". Но при этом его выступление против закрытия границ – это такое же стимулирование миграционных потоков.

Никто не говорит о том, что границы нужно задраить наглухо. Но, как и в случае с поездками по городу, нужно, чтобы в поездке за границу или оттуда в Украину была производственная или экономическая целесообразность. Именно так, к примеру, поступает Польша, которая отказывает во въезде многим украинцам из-за отсутствия достаточных оснований въезжать в эту страну.

При отсутствии полного локдауна власти необходимо приучить общество к мысли, что любое передвижение – по улице, по железным дорогам или через границу – должно быть мотивированным. Если этого добиться, то тогда эпидемию возможно будет удержать под контролем даже без локдауна. Иначе нужно будет готовиться к тому, что было в Италии или Великобритании в начале весны.

Требования националистов: что должен не выполнять Зеленский

Накануне сегодняшней годовщины образования Украинской повстанческой армии, объявленной Петром Порошенко "днем защитника отечества", радикальные националистические группировки анонсировали проведение традиционного марша и заранее огласили требования, под которыми они будут проходить.

Кстати, они даже не догадываются о том, что подобным анонсом они копируют коммунистическую практику времен СССР: в ушедшей стране ЦК КПСС накануне 1 мая и 7 ноября публиковал тезисы, которые становили лозунгами текущей демонстрации.

Но это частности. Важнее суть "тезисов", которые выдвинули националисты. Поскольку их выдвижение показывает, чего именно хочет партия войны, которая по самым максимальным подсчетам, составляет не более 20% всего населения Украины.

А хотят они принятия закона о коллаборационизме, преследования граждан за "пророссийскую деятельность", закрытия пяти телеканалов, включая "Интер" и "112", а также разрешения украинским военным стрелять на передовой.

Таковы требования партии войны. И, читая их, Зеленскому важно помнить, что его президентом избрала противоположная партия – партия мира, насчитывающая почти три четверти граждан страны. А значит, список требований сегодняшнего марша – это то, чего Зеленскому нельзя выполнять никогда.

Президент уже и так сделал немало шагов, чтобы разочаровать собственных избирателей. Но здравый смысл показывает, что ему нельзя становиться новой версией Порошенко – хотя бы потому, что старая версия жива и даже излечилась от коронавируса, а значит, свою политическую нишу не отдаст.

Кстати, на данный момент об участии экс-президента и его партии в националистическом марше ничего не слышно. А это значит, что даже 20%-я ниша партии войны отнюдь не монополизирована Порошенко.

Русский язык – угроза для власти?

А тем временем правительство, похоже, собирается превратить все украинское общество в сплошную партию войны. Вчера Кабмин утвердил план выполнения стратегии по национально-патриотическому воспитанию граждан на 2020-2025 годы, и в теории результатом выполнения этого плана должно стать милитаризированное общество.

Начинается все с того, что в школах собираются ввести урок популяризации милитаризма – предмет "Защита Украины". А продолжится популяризацией НАТО и ОУН-УПА для всех возрастных групп через социальные ролики и прочую пропаганду.

Пока, правда, не ясно, чем это завершится, поскольку, во-первых, у нас все подобные программы предназначены для распила бюджетного бабла, а не для реальных действий, а во-вторых, этому правительству до 2025 года явно не дотянуть.

А потому в данной стратегии интересно не столько то, что собираются сделать, а то, чем вызвано ее появление. В документе это подробно расписано.

В частности, авторы стратегии хотят милитаризации общества из-за того, что украинским языком как языком общения пользуется всего 44,5% населения. И это, можно сказать, историческое событие, поскольку впервые в официальном правительственном документе говорится о том, что государственным языком пользуется менее половины населения страны!

И вот тут-то не мешало бы вспомнить о том, что Украина – демократическое государство. А демократическое государство обязано принимать те формы, которые устраивают большинство граждан. То есть в данном случае правительство не должно воспринимать неиспользование украинского языка 55,5% населения как угрозу, а должно подстроить государство под потребности этих граждан. То есть сделать официальным тот язык, которым пользуется большинство.

Если же Кабмин считает, что имеет право диктовать свою волю большинству граждан, то такой Кабмин должен отправиться на свалку. Вместе со стратегией. Из нее для преемников нужно оставить только один лист – тот самый, где говорится о количестве носителей украинского языка в стране.