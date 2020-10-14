В Ужгороде ребенок пытался отбирать личные вещи у прохожих, угрожая им осколком стекла. Все это происходило в торговом центре среди белого дня.

Об этом сообщает "Транскарпатия".

Отмечается, что местные жители жалуются на 10-летнего мальчика, который приставал к прохожим в торговом центре "Токио" в Ужгороде. Ребенок пытался отобрать личные вещи прохожих, угрожай им осколком стекла.

Примечательно, что мальчик был грязный и явно неряшливо одет. Большинство пострадавших сопротивлялись, однако дальнейшее развитие истории неизвестно.

Напомним, киевская полиция задержала двоих подростков, которые устроили драку в трамвае, в результате которой было выбито окно вагона. Инцидент произошел в столице около метро "Черниговская".

Как сообщала "Страна", около 18:00 на Крещатике в Киеве спецназ провел операцию по задержанию преступников. В центре столицы были слышны выстрелы. Эту информацию "Стране" подтвердил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.