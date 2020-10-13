Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время поездки на прошлой неделе в Великобританию встречался с представителями британской разведывательной службы МИ-6. На встрече обсуждалась тема дезинформации и фейковых новостей.

Как сообщает сайт главы государства, о встрече у Зеленского спросили журналисты, когда тот был с визитом в Одесской области.

"У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече", – отметил президент.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто бы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

"Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", – признался Зеленский.

Глава государства добавил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.

"Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", – сказал президент.

Он подчеркнул, что защита свободы и информации очень важна для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ. Зеленский выразил надежду, что журналисты будут беречь свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, проверять информацию.

"Мне кажется, что главная суть этой профессии – проверять информацию и свободно обнародовать. И это правильно. Что касается независимых СМИ, я уверен, что у нас много независимых журналистов. И мы всегда будем поддерживать их свободу", – подытожил президент.

Ранее издание "Зеркало недели" перечислило вопросы, которые якобы поднимались на упомянутой встрече в Лондоне. Из них первым идет вопрос об "атаке украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление Офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции".

Еще один вопрос, который по данным "Зеркало недели" поднимался на встрече - это "окружение Зеленского": не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на главу украинского государства.

ZN.ua утверждает, что эта тема тоже относится к "российской тематике".

В тоже время, как заявляет Зеленский (см выше) "вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто бы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался".