Кабмин упростил порядок оформления видов на временное проживание определенным категориям иностранцев.

Соответствующее правительственное постановление №933 "О внесении изменений в Порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения вида на временное проживание" принято 9 октября 2020 года по инициативе Государственной миграционной службы.

Постановление вступило в силу сегодня, 13 октября, передает Юрлига.

В Государственной миграционной службе, разъяснили, что изменилось в порядке оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения вида на временное проживание.

Отныне иностранцы, которые являются гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся в нашем государстве на законных основаниях, будут иметь право подать документы на оформление вида на временное проживание без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда.

Особенно актуален этот вопрос для граждан Республики Беларусь, специалистов в отрасли ІТ-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей.

Документы для оформления вида на временное проживание без выезда за пределы Украины подаются по-прежнему - не позже чем за 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания.

Отдельно в Государственной миграционной службе указывают, что упрощенный порядок оформления вида на временное проживание не будет касаться граждан государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором.

Ранее "Страна" информировала, что Украина разрешила белорусам получать вид на жительство по упрощенной схеме.

Также мы писали, что около 280 тысяч иностранцев имеют вид на жительство в Украине.