Мужчину осудили на 5 лет лишения свободы за то, что он украл ключи минитрактора у товарища и продал его.

Коллегия судей Уголовного суда ВС рассмотрела жалобу осужденного за незаконное завладение транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК).

Соответствующее сообщение появилось на сайте ВС.

Согласно приговору местного суда лицо осуждено к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Лицо признали виновным в том, что оно тайно похитило из кармана куртки владельца минитрактора ключ от этого транспортного средства, с помощью которого завело двигатель и завладело минитрактором.

Затем лицо продало похищенное транспортное средство.

Апелляционный суд отменил приговор местного суда в части назначенного наказания и принял новый приговор, которым назначил лицу наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья.

В кассационной жалобе осужденный указал, что его действия следует квалифицировать как причинение значительного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества (ч. 1 ст. 192 УК Украины), поскольку он взял трактор с разрешения потерпевшего.

ВС указал, что выводы суда первой инстанции по оценке доказательств виновности лица именно в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины, должным образом обоснованы и мотивированы.

Из материалов уголовного производства усматривается, что действия лица, связанные с использованием минитрактора, не дают оснований для сомнения в направленности его умысла на незаконное завладение этим транспортным средством, ведь он был противоправно изъят у собственника помимо его воли.

Как видно из содержания обвинения и приговора суда, во время досудебного расследования и судебного рассмотрения не установлено таких способов завладения минитрактором, как обман или злоупотребление доверием, которые применяются во время выполнения объективной стороны субъектом преступления, предусмотренного ст. 192 УК Украины.

Поведение мужчины после завладения трактором свидетельствовало о направленности его умысла именно на завладение, поскольку он, не получив разрешения от владельца на пользование транспортным средством, использовал его для личных целей - продал.

Итак, завладение лицом минитрактором, надлежащим на праве собственности другому лицу, произошло помимо воли собственника.

Верховный Суд согласился с местным судом, который, проверив показания осужденного о том, что он взял трактор с разрешения потерпевшего и намеревался его вернуть, признал эти показания формой защиты от предъявленного обвинения.

Коллегия судей признала безосновательными доводы жалобщика о необходимости переквалификации его действий с ч. 2 ст. 289 на ч. 1 ст. 192 УК.

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