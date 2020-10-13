В западных областях Уркаины 14 октября ожидается дождливая погода с грозами, в то время, как в остальной части Украины будет сухо.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Сейчас в околокарпатских областях Украины идут дожди, постепенно на поздний вечер и ночь осадки усилятся, в горах выпадет снег. Дождь затронет Винницкую область, юг Одесской области. К дождям присоединятся грозы! Циклон Gizela завтра, на Покров, вывернется на Польшу, поэтому осадки вероятны преимущественно в Карпатах", - указано в сообщении.

Также синоптик отметила, что в большинстве областей Украины завтра, 14 октября, ожидается сухая и теплая погода.

Напомним, в октябре в большинстве регионов обещают преимущественно сухую погоду. При этом на западе периодически будут наблюдаться осадки.

Как сообщала "Страна", в среду, 14 октября, в Украине ожидается довольно теплая для середины октября погода с дневной температурой воздуха +17-24 градуса. Днем дожди - только в западном регионе и температура воздуха там будет ниже.