В селе Бараново Валковского района Харьковской похитили автомобиль Toyota. Как выяснилось, знакомый владельца транспортного средства без спроса взял авто, чтобы поехать в магазин за сигаретами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

11 октября в 9:40 в отдел полиции обратился 32-летний харьковчанин и заявил, что обнаружил пропажу ключей от своей иномарки, а также самой машины.

Сотрудники следственно-оперативной группы поехали к звонившему и выяснили, что он ездил с друзьями на рыбалку в село Бараново. Вечером мужчина оставил автомобиль у дома и лег отдыхать, а утром не нашел своей Toyota.

В тот же день в отдел полиции поступило сообщение от 95-летней жительницы Валковского района о том, что недалеко от поселка Ковяги в кустах стоит разбитый автомобиль. На месте происшествия правоохранители установили, что авто разбил 27-летний водитель, который незаконно завладел транспортным средством и не справился с управлением.

Как оказалось, горе-угонщик - знакомый любителя рыбалки, а разбитая машина - это пропавшая Toyota.

Сведения об этом происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Также в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ч. 2 ст. 126 (управление транспортными средствами лицами, не имеющими соответствующих документов или не предъявили их для проверки) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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