Украинские законодатели предложили позволять производить самогон для собственных нужд только тем, у кого в хозяйстве есть корова. И то - при условии продажи молочных продуктов.

Об этом сообщает ТСН.

Так, для законного производства 150 литров самогона необходимо будет продавать тонну молока или около тридцати литров в сутки. Так как производство молока в Украине падает, многие не хотят иметь дело с такой тяжелой работой ради копеечного товара, власти надеются таким образом стимулировать украинцев к покупке коровы с последующей продажей молока. Подобный опыт ранее удачно воплотила Швейцария.

Напомним, в "Слуге народа" собираются с помощью легализованного самогоноварения поднять украинскую молочную отрасль. В Европе и в том числе в Украине прибыль от производства молока очень низкая, поэтому в стране ситуация с молоком катастрофическая. Исправить ситуацию сможет узаконенное самогоноварение.

Как сообщала "Страна", нардепы предлагают Раде отменить административную ответственность за изготовление самогона для собственных нужд, так как государство не может ограничивать "естественное право граждан производить из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки".