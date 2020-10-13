В Офисе генропкурора рассказали детали задержания 13 октября в центре Киева двух злоумышленников. Эти уроженцы Грузии оказались обладателями украинского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как установили правоохранители, 13 октября около 18:30 на бульваре Леси Украинки двое мужчин совершили нападение на предпринимателя, который обменивал валюту. Угрожая потерпевшему предметом, похожим на гранату, они завладели сумкой с деньгами, после чего скрылись с места преступления на автомобиле.



Во время побега нападавшие протаранили несколько транспортных средств и неоднократно создавали аварийную ситуацию на дороге. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Нацполиции, автомобиль беглецов удалось заблокировать на улице Крещатик, а самих нападавших задержать.



Задержанными оказались двое граждан Украины, уроженцы Грузии, ранее судимые за имущественные преступления. Сейчас им готовят сообщение о подозрении, также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и в других регионах Украины.

Киевская местная прокуратура №6 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту разбойного нападения, совершенного с применением насилия (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Ранее "Страна" сообщала подробности о задержании от полиции.

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