В Киеве разоблачили онлайн-мошенника, который предлагал украинцам обмен валют на выгодных условиях, а потом подсовывал фальшивые гривны при помощи подставного лица.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

"Мы установили, что 30-летнему жителю Чернигова срочно понадобились деньги в национальной валюте, поскольку в столице он планировал купить новую иномарку. Поскольку в автосалоне принимали только гривны, то человек начал искать, где можно быстро обменять 33 600 долларов США. Увидев на сайте объявления об обмене валюты по выгодному курсу, он заинтересовался предложением и договорился о сделке. На встречу приехал "помощник" злоумышленника, который не знал, что деньги в сумке - сувенирные. Об этом стало известно после того, как мы подошли к "клиенту" и попросили его проверить банкноты", - указано в сообщении.

Оказалось, придумал схему 34-летний житель столицы, который удже неоднократно подозревался в мошенничестве.

Во время обыска в квартире подозреваемого следователи нашли и конфисковали черновые записи, сим карты, документы, сувенирные купюры и другие вещественные доказательства, которые приобщили к материалам уголовного производства.

"На период досудебного расследования суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 600 000 гривен. Также в рамках досудебного расследования мы устанавливаем круг лиц, которые могут иметь отношение к преступной деятельности и способствовать таким видам правонарушений, а также причастность злоумышленника к аналогичным эпизодов, совершенных на территории столицы", - добавили в полиции.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили и задержали организатора фиктивного пункта обмена валют. Это случилось после того, как он отобрал у женщины 700 000 гривен. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала "Страна", в Киеве спецназ полиции штурмовал квартиру интернет-мошенника, который, обманув около 200 человек, "заработал" более 8 миллионов гривен. При задержании преступник выстрелил в правоохранителя, он госпитализирован.