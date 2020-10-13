Прямо в центре столицы средь бела дня 13 октября, на глазах у прохожих и автомобилистов была проведена спецоперация по задержанию двух преступников. Силовики поймали двух выходцев из Грузии, подозреваемых в серийных вооруженных налетах на клиентов обменных пунктов напротив станции метро "Майдан Независимости".

"Страна" отслеживает развитие событий вокруг задержания.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, погоня за грузинскими разбойниками началась с Печерска - после того, как они во вторник днем на бульваре Леси Украинки возле обменки отобрали сумку с деньгами у очередной жертвы - предпринимателя. При этом грузины угрожали бизнесмену гранатой.

Оперативники пытались взять грабителей на месте преступления, но те удрали на автомобиле "Ford" с литовскими номерами, при этом протаранив четыре машины киевлян на Крещатике и создавая аварийные ситуации.

В связи с тем, что подозреваемые были вооружены и при задержании оказывали ожесточенное сопротивление, было решено не выводить их с погоней за город, а брать прямо в центре столицы, блокировав микроавтобусом со спецподразделением "Корд".

Белый бусик со спецназом без маркировки полиции протаранил машину преступников в лоб и перекрыл последний путь отступления (остальные отходы заблокировали потоки транспорта).

При задержании оказавшего сопротивление бандита спецназовцы ранили в плечо из табельного огнестрельного оружия. В результате стрельбы никто из посторонних не пострадал.

Обоих граждан Грузии обоснованно подозревают в серии разбойных нападений. Это Ромео Пипия 1975 года рождения и Гиа Анзорович Данелия 1976 года рождения. Ранее их уже задерживали сотрудники правоохранительных органов, однако благодаря снисходительности столичных судов они продолжали гулять на свободе и совершать новые преступления.

Как заявила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик, задержанные злоумышленники подыскивали жертв возле обменников. После завершения валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги.

13 октября спецоперацию по задержанию фигурантов провели сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов "Корда". Сейчас решается вопрос о вручении уведомлений о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой, совершенный организованной группой) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бандитам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" публиковала фото задержанных грабителей.

Мы также показывали видео погони и момента их задержания.