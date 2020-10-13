Сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежее фото длиннохвостой синицы на ветке и в гнезде.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно- экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Длиннохвостая синица на территории заповедника - малочисленная на гнездовании. Поселяется, чаще всего, в кустарниковых зарослях, где и строит свое шарообразное гнездо, которое повторяет признаки растительности окружающей среды. Такая тактика камуфляжа делает гнездо незаметным для различных хищников - птиц и животных", - указано в сообщении.

Осенью много длиннохвостых синиц мигрирует через территорию заповедника. Они стайками перемещаются через кустарники и кроны деревьев. В это время они активно поют. Зимой птицы присоединяются к стаям других мелких птиц и вместе кочуют в лесах в поисках пищи. Синички - очень социальные, всегда встречаются стайками. В гнездовое время пара постоянно держится вместе.

Напомним, в в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике много видов пернатых. Одним из самых редких на территории зоны отчуждения является обычный филин. В заповеднике гнездится всего от 6 до 9 пар этих птиц.

Как сообщала "Страна", в офис научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника залетела редкая бабочка голубая ленточница. Это одна из самых крупных бабочек не только в Украине, но и в Европе.