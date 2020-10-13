Власти Перу открыли город-музей инков Мачу–Пикчу, закрытый на время эпидемии коронавируса в стране. Исключение было сделано для одного-единственного туриста из Японии - 26-летнего инструктора по боксу Джесси Катаямы.

Как сообщает CNN, молодой мужчина ждал этой возможности семь месяцев.

Катаяма прилетел в Перу в марте, остановился в городе Агуас-Кальентес, что недалеко от комплекса Мачу-Пикчу, и купил входной билет для посещения памятника наследия ЮНЕСКО на 16 марта. Однако вскоре он узнал, что власти закрыли достопримечательность из-за пандемии Covid-19. По этой же причине турист застрял в Перу, поскольку не смог вернуться в Японию из-за закрытых границ.

Молодой человек снял небольшую комнату в Агуас-Кальентесе, где в итоге провел семь месяцев. За это время японец завел друзей, посетил другие доступные достопримечательности поблизости и провел несколько уроков по боксу для местных детей.

В какой-то момент у Катаямы стало туго с деньгами, и он уже почти смирился с тем, что вернется домой, так и не увидев Мачу-Пикчу. Однако решил в последний раз попытать удачу и обратиться за позволением осмотреть город инков в туристическую компанию. В итоге Катаяме выдали специальное разрешение на посещение древнего города. Вместе с ним на экскурсии были только директор археологического комплекса и два фотографа.

Так японец стал первым и пока единственным туристом, посетившим Мачу-Пикчу за последние семь месяцев.

Как писала "Страна", многие известнейшие достопримечательности закрыли для туристов из-за коронавируса. Например, в Париже прекратили доступ посетителям в Лувр.

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