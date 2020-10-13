В Минздраве рассказали, чем коронавирус отличается от обычного гриппа, а также о схожих качествах заболеваний.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Грипп и коронавирусная инфекция - опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Напоминаем! ️ Антибиотики не ускоряют выздоровление как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19. Обоими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - указано в сообщении.

У болезней общие симптомы: лихорадка, кашель, усталость; и способ передачи - капельным путем.



Чтобы уберечь себя и близких, придерживайтесь рекомендаций Минздрава:

тщательно и часто мойте руки около 40 секунд;

держите дистанцию ​​1,5 метра от других;

там, где соблюдать дистанцию ​​невозможно, надевайте маску;

не прикасайтесь к глазам, рту, носу, кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;

вакцинация от гриппа есть, но прививку от гриппа не защищает от коронавируса, от которого лекарства не существует;

если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.

Также в Минздраве напомнили, что соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон, физическая активность снижают вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом. Сейчас очень важно вакцинироваться медработникам и людям, которые находятся в группе риска, ведь система здравоохранения может столкнуться с дополнительной нагрузкой из-за пандемии COVID-19.

Напомним, вирус, являющийся носителем болезни COVID-19, может оставаться инфекционным на таких поверхностях, как бумажные банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь в течение 28 дней, утверждают исследователи.

Как сообщала "Страна", исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) рекомендуют ежедневно стирать тканевые маски, чтобы снизить вероятность заражения и передачи вирусов, в том числе SARS-CoV-2. В противном случае средство защиты не защитит, а повысит риск подхватить инфекцию.