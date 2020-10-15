До местных выборов в Украине остается чуть больше недели. 25 октября состоится борьба за мэрские кресла и места в областных и городских советах, а пока избирательная кампания в самом разгаре.

Преимущественно она носит региональный характер и проходит на местах. Но тем не менее, крупные партии активно вкладываются и в общенациональную кампанию. Претендентов с заявкой на парламентскую кампанию - видно по обилию политической рекламы в столице. Киеве - форпост политической арены.

Здесь партии общенационального масштаба рекламируют себя активнее всего.

Несмотря на всеобщий тренд избирательные технологии - тривиальны.

Начиная от агитаторов в палатках с листовками, и заканчивая наружной рекламой и рекламой в интернете, роликами на телевидении, и не брезгуя даже т.н. "минусовкой" своих конкурентов.

"Страна" выяснила, кто стоит во главе избирательных штабов крупных политических игроков и "новичков", у кого самая дорогая рекламная кампания и как они намерены побеждать. А главное, сколько стоят эти выборы.

Чтобы ни за кого не агитировать мы пронумеровали партии по логике, у кого самая дорогостоящая избирательная кампания.

Чтобы определить мы суммировали расходы политсил, сопоставили примерное количество бордов и средние рыночные цены на политическую рекламу.

Оказалось, что "новички" потратились больше, чем известные партии, что обусловлено необходимостью раскрутки бренда.

"Слуга народа"

Технологи: "Семь нянек". Руководит избирательным штабом - глава партии Александр Корниенко, который и привлекают много разных технологов.

В пропрезидентской фракции нет одного главного политтехнолога, который бы вел всю кампанию. Но источники "Страны", утверждают, что стратегию разрабатывали коллективно, с участием советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

"Кирилл Тимошенко уже не имеет такого влияния на Зеленского, как раньше - его вместе с командой вытесняет команда Ермака (Кирилл Тимошенко пришел в Офис президента в команде экс-главы ОП Андрея Богдана - Ред.). Подоляк потихоньку распределил функции Тимошенко между членами своей команды", - сообщил источник.

Сам Михаил Подоляк не комментирует свое участие в избирательной кампании.

Принято считать, что местные выборы являются своеобразным индикатором отношения избирателей к центральной власти. Рейтинг парламентской партии "Слуга народа" стремительно падает, но симпатии избирателей лично к Зеленскому по прежнему достаточно высоки.

Поэтому технологи пытаются бороться за электорат, привязывая кандидатов к имени и рейтингу президента Владимира Зеленского.

"Это определённый политический прием, а главная задача - сформировать большинство на местах с региональными элитами. Поэтому они идут на выборы, не особо критикуя местные элиты, понимая, что им потом придется де-факто делить власть. Это серьезное ограничение для технологов. Как вести конкурентную борьбу, не критикуя главных конкурентов?", - заявляет политтехнолог Руслан Бортник.

Судя по рейтингам, "Слуги народа" вряд ли смогут победить на выборах мэра в большинстве крупных городов. Поэтому их задача - завести хоть сколько-нибудь приличные фракции в горсоветы. А потому также идет активная рекламная кампания по всей стране.

По приблизительным подсчётам источников на рынке наружной рекламы, бордов у "Слуг народа" около 1500-2000 только в столице.

Политтехнологами руководит глава штаба Александр Корниенко, который привлекает разных молодых специалистов. Например, генпродюсера телеканала "Наш" - Евгения Дудника, который снимал знаменитый ролик Ирины Верещук, где она летает с зонтиком над Киевом, как Мэри Поппинс (который так и не был целиком опубликован). А также креативное агентство "Tobasco".

К слову, избирательная кампания кандидата в мэры Киева Ирины Верещук проходит автономно от общей кампании партии.

"Стране" она сказала, что придерживается бренд-бука партии, но сама разрабатывает креативную сторону своей кампании.

"У меня есть свой волонтерский мини-штаб. Руковожу им я сама. Наша рекламная кампания есть результат коллективного творчества. Контент видео роликов, постов в соцсетях - все это коллективный труд. Мы бреинстормим практически каждый день: вживую и онлайн. Конечно, наше творчество должно быть в рамках партийного бренд-бука: я имею в виду, например, партийные цвета зелёный и жёлтый, или например партийные слоганы избирательной кампании. Есть несколько моих коллег-депутатов которые мне очень помогают идеями и критическими замечаниями”, - заявила "Стране" Верещук.

"Ирина достаточно долго выбивала себе право вести отдельную кампанию. Это одно из немногих исключений на этих выборах. И как видим, ее риторика несколько отличается от партийной", - говорит источник в партии.

"Оппозиционная платформа За жизнь"

Технологи: Виктор Березенко, Дмитрий Царенко (Центр политических решений).

Как рассказали "Стране" источники в ОПЗЖ, партия, которая сейчас по опросам занимает второе место в общеукраинском рейтинге, ставит амбициозные задачи на местных выборах.

Цель - выход на первые места на выборах в облсоветы на юго-востоке, а также в советах ключевых городов этого региона. На этом поприще партия конкурирует со "слугой народа" (задача ОПЗЖ в юго-восточных облсоветах и горсоветах набрать больше, чем "слуги"), а также с партиями мэров.

Также упор делается на кампании в Киеве, где от ОПЗЖ идет Александр Попов - бывший глава КГГА во времена до Майдана, который запомнился киевлянам крупными инфраструктурными проектами.

"Оппозиционная платформа" на местных выборах использует как тему возвращения во власть профессионалов (на контрасте со "слугами народа"), так и общую идеологию партии (мир на Донбассе, защита русского языка).

Руководителями предвыборного штаба являются Сергей Левочкин и Вадим Рабинович.

Также значительную роль в организации кампании играет опытный орговик Сергей Ларин (бывший губернатор Кировоградской области).

"Европейская Солидарность"

Главный технолог: Виктория Сюмар. Избирательной кампанией Марины Порошенко как кандидата на должность мэра Киева занимается Сергей Березенко.

Руководителем центрального штаба "Европейской Солидарности" является Александр Турчинов, но право вето остается за Петром Порошенко. Заместитель Турчинова - Сергей Березенко, - отвечает за контакты с регионами, региональными штабами, а также занимается избирательной кампанией Марины Порошенко, которая баллотируется на должность мэра Киева.

Еще один заместитель Турчинова - Виктория Сюмар. Именно она является главным технологом, который отвечает за стратегию партии на местных выборах: лозунги, месседжи, рекламные борды, реклама на ТВ.

По информации источников "Страны", кампанией ЕС также занимается Виктор Уколов и Игорь Грынив. Однако Уколов не входит в центральный штаб - он член некой медийной группы. Его задание - наработка смыслов заявлений партии. Также в медийную группу входит пресс-секретарь Порошенко - Вячеслав Цеголко, Олег Медведев и Владимир Горковенко. За ведение партийной линии (продвижение месседжей партии в публичном пространстве) отвечают Максим Саврасов и Виктор Таран.

А вот Игоря Грынива - Порошенко привлекает в качестве консультанта, который может высказать свое мнение со стороны. Грынив также занимается кампанией Олега Синютки - кандидата в мэры Львова от "Европейской Солидарности".

"Смыслы и стратегию ведения кампании разрабатывает Виктория Сюмар. Все замыкается на ней. Последнее слово остается за Петром Порошенко. Уколова не входит в центральный штаб, и не играет там основную роль, но является членом медийной группы. А вот к Игорю Грыниву прислушиваются, так как у него давние дружеские отношения с Петром Порошенко. Он проводит социологические опросы и определяет траекторию движения. Его работа в штабе выглядит так: провел опрос, приехал, представил его, что-то посоветовал и уехал", - заявил источник.

По словам источников в партии, а бордовую кампанию "ЕС" не вкладывает так много как партии новички.

"У нас в два раза меньше бордов, чем у "Слуг народа", и уж намного меньше, чем у новых партий", - говорит источник.

В своей кампании партия Порошенко делает упор на идеологические моменты, по сути ведя общенациональную кампанию по типу парламентской. Она строит свой имидж как главной "патриотической" альтернативы Зеленскому и "слугам народа".

Отдельный меседж используется для промайдановского электората юго-востока. Что мол нужно голосовать за ЕС, чтоб эта партия в облсоветах и не допустила "промосковского реванша".

"Батькивщина"

Технологи: Александр Абдулин курирует медийную часть, помогает ему Екатерина Лебедева. Также в команде лидера партии Юлии Тимошенко Елена Кондратюк - вице-спикер парламента В качестве консультанта привлекают медиа-менеджера Алексея Мустафина.

Избирательная кампания "Батькивщины" - одна из немногих, которая использует линейную избирательную стратегию. То есть, пользуется услугами своего давнего политтехнолога, которому помогает ряд консультантов. По информации "Страны", видео-ролики для команды Тимошенко снимает продакшн "Белка-Стрелка".

По мнению источника "Страны" в штабе партии, Юлия Тимошенко пытается не столько привлечь новых избирателей, сколько мобилизовать свой "ядерный" электорат и не дать ему уйти к другим партиям - как к парламентским, так и к партиям местных элит.

По словам опрошенных "Страной" экспертов, Тимошенко пытается играть на контрасте с партией президента "Слуга народа", указывая на их непрофессионализм.

Наружной рекламы у "Батькивщины" немного.

"Ну, где-то 1000 на всю страну", - говорит источник в партии.

Кампания кандидата в мэры Киева от "Батькивщины" - Алексея Кучеренко, тоже имеет определённую автономию в штабе (как и Ирина Верещук), но по форме и смыслу не слишком отличается от общей партийной кампании.

Как и партия, Алексей Кучеренко делает ставку на том, что он профессионал с опытом и хорошо разбирается в проблемах киевлян.

"Основная задача - понять, что киевляне хотят получить от новой власти. Акцент на том, что я хорошо разбираюсь в проблемах Киева, тарифах, энергетике, инфраструктуре, коррупционных схемах", - заявил "Стране" Кучеренко.

"За майбутне"

Технолог: Владимир Грановский.

Новый проект Игоря Палицы, партнера олигарха Игоря Коломойского, является пожалуй самым дорогостоящим из всей политической кампании 2020 года.

Главная стратегия - повышение узнаваемости бренда.

Поэтому задача номер один - завесить всю страну своими бордами, а все остальное не так и важно. Примечательно, что кампания также направлена на раскрутку бренда лидера партии Игоря Палицы, который является бессменным участником программы "Право на владу" на канале "1+1", который принадлежит Коломойскому.

Политтехнолог Грановский косвенно подтвердил, что консультирует "За майбутне", но стратегию ведения избирательной кампании на местных выборах раскрывать не стал, сославшись на строгие этические нормы.

"Я не позволяю себе роскошь раскрывать детали их предвыборной кампании. Это некорректно. Консультант - как врач: Могу обсуждать болезнь, но не то, как она протекает у конкретного пациента. Это этическое правило", - заявил "Стране" Грановский.

По подсчетам опрошенных источников "Страны" на рынке наружной рекламы, партия выкупила все крупные, нестандартного размера рекламные плоскости в Киеве.

Стоимость одного такого борда - от 80 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в месяц.

По подсчетам опрошенных "Страной" экспертов рынка наружной рекламы, "За майбутне" потратили на одни только борды около 14 млн грн), а их у партии не мало - около 3000 по стране, не считая ситилайтов.

Впрочем, благодаря тесным связям с Игорем Коломойским, партия-новичок могла и сэкономить на рекламной кампании.

"Компания "Довира", оператор рекламных плоскостей, по сути принадлежит Коломойскому, поэтому, может, они и не платят за борды", - рассказал источник "Страны".

"Перемога Пальчевского"

Технолог: Сергей Влащенко.

Ещё одна партия-новичок.

Также как и партия "За майбутне", политическая сила Андрея Пальческого, которую, как считается, финансирует нардеп Вадим Столар и один из близких друзей Зеленского, авторитетный на таможне человек Илья Павлюк, крупно вложилась в предвыборное промо.

Причем у Пальчевского была одна из самых ранних кампаний. Первые борды с портретом Пальчевского на ярко-желтом фоне появились еще в конце мая.

По мнению опрошенных "Страной" экспертов на партийном рынке, сейчас по всей стране - уже около 4 тысяч бордов. Такое количество наружной рекламы обойдётся примерно в 20 миллионов гривен в месяц.

Рекламные борды с изображением Пальчевского встречаются буквально на каждом шагу, а сам Пальчевский - активный участник множества ток-шоу на различных телеканалах.

"У Пальчевского есть президентские амбиции. Повысить свою узнаваемость для будущего президентства - это его основная задача на местных выборах. "Перемога Пальчевского" продала франшизу в регионах, потом этот доход вкладывают в личный бренд и раскручивают Пальчевского как кандидата в президенты. При этом штаб пытается договориться с медиа, чтобы о них не писали плохо", - заявил "Стране" источник, близкий к окружению Пальчевского.

Политтехнолог партии Сергей Влащенко, никак не прокомментировал "Стране" свою работу в партии, как и сам Андрей Пальчевский.

"Пропозиция"

Технологи: Дмитрий Касьянов (занимается непосредственно избирательной кампанией Бориса Филатова - кандидата в мэры Днепра). Сергей Гайдай (занимается избирательной кампанией партии по всей стране)

Еще одна партия-новичок, которая по затратам на предвыборную кампанию обошла крупные парламентские партии.

Главная цель партии - добиться победы ее лидеров на выборах мэра в своих городах (в "Пропозицию" вошли мэры Днепра, Черновцов, Житомира, Кропивницкого, Николаева, Каховки и Умани).

Также параллельно ведется активная раскрутка бренда самой партии "Пропозиция" в масштабах страны, так как в планах - завести ее в Раду на следующих парламентских выборах.

Впрочем, рекламная кампания "Пропозиции" пока ведется фрагментарно: на Западе и в Центре Украины, в городах, где мэрами являются действующие члены партии.

"На данный момент это командная партия. Их мотивы просты - местное самоуправление: действующие мэры напрямую заинтересованы в децентрализации. Глобальная задача - парламентская республика, и как результат, развитое местное самоуправление. Это заявка уже на парламентские выборы", - рассказал политтехнолог партии Дмитрий Касьянов.

"Голос"

Технолог: единого технолога нет, но важную роль в разработках по предвыборной кампании играет бывший главный таможенник Макс Нефедов, который идет по списку партии в Киевсовет.

"Голос" ведет фрагментарную кампанию по Украине и тратит минимальные деньги на наружную рекламу. Активнее всего рекламируется в Киеве, где у них наибольшее количество бордов, а также во Львове, где попытается "откусить" кусок электората у партии Порошенко.

"После ухода Святослава Вакарчука, который был главным лидером на парламентской кампании, партия растеряла остатки авторитета и рейтинга, поэтому на ошеломительный успех особо не надеется", - говорит собеседник "Страны" в штабе партии.

Также отдельную автономию в штабе "Голоса" имеет Сергей Притула, кандидат на должность мэра Киева. Главные лозунги Притулы: "Я здесь живу" и "Киев без напрягов" уже успели стать мемами, а сам Притула привлекает в качестве технологов активистов - блогера Антона Ходзу и Романа Синицына.