Курс гривны на межбанковском валютном рынке, по состоянию на вторник, 13 октября, продолжил ослабляться и упал до 28,34 грн/$1 с 28,2481 грн/$1 накануне.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Дилеры коммерческих банков сообщили, что курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник продолжил ослабляться после снижения в предыдущий рабочий день до 28,305 грн/$1 и достиг 28,340 грн/$1.

Также по их данным, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 28,33-28,35 грн/$1.

А согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривны на межбанке во вторник снизился до 28,31 грн/$1 с 28,24 грн/$1 в понедельник.

НБУ тоже ослабил курс нацвалюты на 15 октября – до 28,3164 грн/$1 с 28,2481 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривны к иностранным валютам на 15 октября 2020 года:

BYN 1 белорусский рубль - 17,0725

USD 1 доллар США - 28,3164

EUR 1 евро - 33,3935

PLN 1 польский злотый - 7,446

INR 10 индийских рупий - 3,8601

CAD 1 канадский доллар - 21,6065

HRK 1 хорватский кун - 4,4064

MXN 1 мексиканский песо - 1,3361

MDL 1 молдавский лей - 1,6668

ILS 1 новый израильский шекель - 8,3672

NZD 1 новозеландский доллар - 18,8446

NOK 1 норвежская крона - 3,0955

ZAR 1 южноафриканский ренд - 1,7181

RUB 10 российских рублей - 3,677

RON 1 румынский лей - 6,8498

IDR 1000 индонезийских рупий - 1,9226

SAR 1 саудовский реал - 7,5488

SGD 1 сингапурский доллар - 20,8546

XDR 1 SDR - специальные права заимствований - 40,0496

KZT 100 казахстанских тенге - 6,6073

TRY 1 турецкая лира - 3,585

HUF 100 венгерских форинтов - 9,2652

GBP 1 фунт стерлингов - 36,8793

CZK 1 чешская крона - 1,2207

SEK 1 шведская крона - 3,2313

CHF 1 швейцарский франк - 31,1152

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4,2042

По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 9 октября составил 540,7 млн в долларовом эквиваленте.

В понедельник, 12 октября, на валютном рынке разогнали новый слух о главе НБУ и подняли курс доллара.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк переиграл валютных спекулянтов и немного опустил курс доллара, о чём также сообщала "Страна".