Курс гривны по данным межбанка продолжает падать. Фото: depositphotos

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, по состоянию на вторник, 13 октября, продолжил ослабляться и упал до 28,34 грн/$1 с 28,2481 грн/$1 накануне.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Дилеры коммерческих банков сообщили, что курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник продолжил ослабляться после снижения в предыдущий рабочий день до 28,305 грн/$1 и достиг 28,340 грн/$1.

Также по их данным, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 28,33-28,35 грн/$1.

А согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривны на межбанке во вторник снизился до 28,31 грн/$1 с 28,24 грн/$1 в понедельник.

НБУ тоже ослабил курс нацвалюты на 15 октября – до 28,3164 грн/$1 с 28,2481 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривны к иностранным валютам на 15 октября 2020 года:

  • BYN 1 белорусский рубль - 17,0725
  • USD 1 доллар США - 28,3164
  • EUR 1 евро - 33,3935
  • PLN 1 польский злотый - 7,446
  • INR 10 индийских рупий - 3,8601
  • CAD 1 канадский доллар - 21,6065
  • HRK 1 хорватский кун - 4,4064
  • MXN 1 мексиканский песо - 1,3361
  • MDL 1 молдавский лей - 1,6668
  • ILS 1 новый израильский шекель - 8,3672
  • NZD 1 новозеландский доллар - 18,8446
  • NOK 1 норвежская крона - 3,0955
  • ZAR 1 южноафриканский ренд - 1,7181
  • RUB 10 российских рублей - 3,677
  • RON 1 румынский лей - 6,8498
  • IDR 1000 индонезийских рупий - 1,9226
  • SAR 1 саудовский реал - 7,5488
  • SGD 1 сингапурский доллар - 20,8546
  • XDR 1 SDR - специальные права заимствований - 40,0496
  • KZT 100 казахстанских тенге - 6,6073
  • TRY 1 турецкая лира - 3,585
  • HUF 100 венгерских форинтов - 9,2652
  • GBP 1 фунт стерлингов - 36,8793
  • CZK 1 чешская крона - 1,2207
  • SEK 1 шведская крона - 3,2313
  • CHF 1 швейцарский франк - 31,1152
  • CNY 1 китайский юань женьминьби - 4,2042

По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 9 октября составил 540,7 млн в долларовом эквиваленте. 

В понедельник, 12 октября, на валютном рынке разогнали новый слух о главе НБУ и подняли курс доллара.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк переиграл валютных спекулянтов и немного опустил курс доллара, о чём также сообщала "Страна".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться