Курс гривни к доллару потерял почти 10 копеек на украинском межбанке
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, по состоянию на вторник, 13 октября, продолжил ослабляться и упал до 28,34 грн/$1 с 28,2481 грн/$1 накануне.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Дилеры коммерческих банков сообщили, что курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник продолжил ослабляться после снижения в предыдущий рабочий день до 28,305 грн/$1 и достиг 28,340 грн/$1.
Также по их данным, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 28,33-28,35 грн/$1.
А согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривны на межбанке во вторник снизился до 28,31 грн/$1 с 28,24 грн/$1 в понедельник.
НБУ тоже ослабил курс нацвалюты на 15 октября – до 28,3164 грн/$1 с 28,2481 грн/$1 накануне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривны к иностранным валютам на 15 октября 2020 года:
- BYN 1 белорусский рубль - 17,0725
- USD 1 доллар США - 28,3164
- EUR 1 евро - 33,3935
- PLN 1 польский злотый - 7,446
- INR 10 индийских рупий - 3,8601
- CAD 1 канадский доллар - 21,6065
- HRK 1 хорватский кун - 4,4064
- MXN 1 мексиканский песо - 1,3361
- MDL 1 молдавский лей - 1,6668
- ILS 1 новый израильский шекель - 8,3672
- NZD 1 новозеландский доллар - 18,8446
- NOK 1 норвежская крона - 3,0955
- ZAR 1 южноафриканский ренд - 1,7181
- RUB 10 российских рублей - 3,677
- RON 1 румынский лей - 6,8498
- IDR 1000 индонезийских рупий - 1,9226
- SAR 1 саудовский реал - 7,5488
- SGD 1 сингапурский доллар - 20,8546
- XDR 1 SDR - специальные права заимствований - 40,0496
- KZT 100 казахстанских тенге - 6,6073
- TRY 1 турецкая лира - 3,585
- HUF 100 венгерских форинтов - 9,2652
- GBP 1 фунт стерлингов - 36,8793
- CZK 1 чешская крона - 1,2207
- SEK 1 шведская крона - 3,2313
- CHF 1 швейцарский франк - 31,1152
- CNY 1 китайский юань женьминьби - 4,2042
По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 9 октября составил 540,7 млн в долларовом эквиваленте.
В понедельник, 12 октября, на валютном рынке разогнали новый слух о главе НБУ и подняли курс доллара.
Ранее мы сообщали, что Нацбанк переиграл валютных спекулянтов и немного опустил курс доллара, о чём также сообщала "Страна".