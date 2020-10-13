Во вторник, 13 октября, компания Apple презентовала новую линейку iPhone 12, на которой показали четыре модели - обычный iPhone 12 ( экран 6,1-дюйма), iPhone 12 mini (экран 5,4 дюйма), iPhone 12 Pro ( экран 6,1-дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма).

Новый iPhone 12 поддерживает 5G. Он получил OLED-дисплей с технологией защиты стекла Ceramic Shield. Его корпус на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче.

Смартфон работает на процессоре SoC Apple A14 Bionic, который считается самым быстрым.

В отличие от топовых телефонов линейки, у iPhone 12 нет телеобъектива. Камеры iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max позиционируют, как камеры для профессионалов. Они оснащены технологией Apple ProRAW для обработки фотографий. Во всех двенадцатых айфонах обещают улучшенную ночную съемку.

Впервые на iPhone запись видео с HDR. Также поддерживается 4К при 60 кадрах в секунду.

Новые айфоны оснащены технологией MagSafe - с помощью встроенных магнитов к задней стенке смартфона можно крепить аксессуары (беспроводная зарядка, карман для чехла и т.д.).

В "старших айфонах" есть LiDAR, позволяющий настроить автофокус даже в темноте.

iPhone 12 Pro в четырех цветах корпуса

iPhone 12 mini обладает теми же функциями, что и обычная версия смартфона.

Цвета iPhone 12 mini

Из комплектации убрали наушники и блок питания, то есть в коробке останется лишь инструкция и провод зарядки Type-C-Lightning.

Официальная цена в США начинается от 699 долларов за iPhone 12 mini (около 19798 грн), 799 долларов за iPhone 12 (около 22630 грн), 999 долларов за iPhone 12 Pro (около 28295 грн), 1099 долларов за iPhone 12 Pro Max (около 31127 грн). В украинских магазинах к этим ценникам обычно добавляют несколько тысяч гривен сверху.

Продажи начнутся с конца октября-ноября в зависимости от модели.