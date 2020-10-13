По состоянию на 13 октября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Напомним, в условиях карантина Кабмин планирует запретить работу кафе и ресторанов по всей Украине (включая "зеленую" зону)в ночные часы - с 22:00 до 7:00. Это ограничение не будет касаться доставки заказов. Такой вопрос рассматривается на внеочередном заседании Кабмина во вторник, 13 октября.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров рекомендовал учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.