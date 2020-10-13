Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 13 октября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Запорожская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, в  условиях карантина Кабмин планирует запретить работу кафе и ресторанов по всей Украине (включая "зеленую" зону)в ночные часы - с 22:00 до 7:00. Это ограничение не будет касаться доставки заказов. Такой вопрос рассматривается на внеочередном заседании Кабмина во вторник, 13 октября.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров рекомендовал учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.

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