Таблица готовности областей Украины к ослаблению карантина на 13 октября
По состоянию на 13 октября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.
За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Напомним, в условиях карантина Кабмин планирует запретить работу кафе и ресторанов по всей Украине (включая "зеленую" зону)в ночные часы - с 22:00 до 7:00. Это ограничение не будет касаться доставки заказов. Такой вопрос рассматривается на внеочередном заседании Кабмина во вторник, 13 октября.
Как сообщала "Страна", Кабинет министров рекомендовал учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.