В столице Америки, Нью-Йорке, полиция получила приказ уже начинать готовиться к беспорядкам, которые могут случиться перед и после президентских выборов, 3 ноября.

Об этом сообщает Washingtonpost.

Также ФБР совместно с министерством юстиции США разрабатывают план действий на случай общественных волнений в день президентских выборов. Должностных лиц для координации действий на случай беспорядков и других проблем, связанных с выборами планирую разместить в штаб-квартире командного центра.

А представитель Федерального бюро расследований заявил, что подготовка к выборам и возможным беспорядкам на них велась и ранее. Но в этом году вопрос безопасности стоит более остро, в связи с пандемией, которая изменила характер предстоящего голосования, а также массовыми беспорядками, которые начались в Америке в конце мая.

"Разумеется, наша подготовка к выборам 2020 года учитывает текущий климат в стране. [...] Как и всегда, ФБР обязано принимать в расчет множество потенциальных сценариев", - сообщают в ФБР.

Американские выборы доставляют беспокойство и ближайшим соседям. Так, например, в Канаде тоже готовятся принять дополнительные меры безопасности в случае возможной дестабилизации ситуации. То есть тоже готовятся к возможным беспорядкам после выборов президента США. Премьер-министр страны Канады Джастин Трюдо, также заявил, что события в США, связанные с выборами, "окажут влияние и на Канаду".

Ранее мы сообщали, что нынешний президент США Дональд Трамп окончательно отправился от коронавируса, встретился с избирателями и даже станцевал для них веселый танец.