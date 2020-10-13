Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил против идеи, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, она просто неэтична.

Об этом глава ВОЗ сказал на брифинге 12 октября.

По мнению Гебрейесуса, подход с точки зрения коллективного иммунитета проблематичен с научной и этической точек зрения.

"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - заявил глава ВОЗ.

Он добавил, что сейчас пока слишком мало известно об иммунитете к Covid-19, чтобы знать, достижим ли вообще коллективный иммунитет.

"У нас есть некоторые подсказки, но у нас нет полной картины... Позволять опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, свободно действовать - это просто неэтично", - отметил Гебрейесус.

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По оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеет иммунитет к коронавирусу, а это означает, что подавляющее большинство населения планеты остается восприимчивым к нему.

Ранее "Страна" приводил заявление представительницы ВОЗ о том, что второй волны пандемии еще нет.

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