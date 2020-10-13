В интернете одновременно с презентацией новой линейки iPhone от компании Apple появились первые снимки аппаратов.

Судя по фото, смартфоны будут доступны в пяти основных цветах: асфальтово-черном, белом, красном, бледно-зеленом и синем.

Проивзодитель заявил, что новые аппараты будут поддерживать функцию 5G. Разъемов для наушников и зарядки в комплектации не предусмотрено.

На этом снимке видны размеры новых смартфонов по сравнению с предшественниками

Самая большая диагональ - 6,7 дюйма - будет у iPhone 12 Pro Max. В смартфон также вшили рекордное количество памяти - 512 гигабайт. Его официальная цена составляет 1099 долларов.

Самая маленькая диагональ - 5,4 дюйма - у iPhone 12 mini. В умном телефоне будет от 128 и 256 гигабайт памяти. Его цена - 699 долларов.

Ранее "Страна" более подробно приводила характеристики новых iPhone 12.

Мы также сообщали, что дата презентации гаджетов переносилась из-за коронавируса.