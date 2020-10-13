Сегодня, 13 октября, около 18:00 на Крещатике в Киеве спецназ провел операцию по задержанию преступников. В полиции появились первые подробности инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Во вторник, 13 октября, вечером были задержаны злоумышленники, после того, как отобрали у потерпевшего сумку с деньгами на бульваре Леси Украинки. Задержали грабителей на Крещатике, самой центральной улице столицы, - говорится в сообщении.

"Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали. Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления", - заявляют на сайте Киевской полиции.

По данным сотрудников правоохранительных органов, преступники высматривали жертв возле пунктов обмена валюты: после того, как человек обменяет деньги, они нападали на него и грабили.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Ранее сегодня, 13 октября, правоохранители, которые работали на месте проведения спецоперации на Крещатике в Киеве, отказывались уточнять, кто именно задержан в центре столицы. Известно о двух задержанных, по неофициальной информации, оба - граждане Грузии.

Также "Страна" рассказывала, что Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил подробности задержания в центре Киева грабителей, напавших на торговцев валютой.