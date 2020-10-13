Опубликовано видео погони по центру Киева за грабителями, напавшими на торговцев валютой.

Ролик с уличных камер наблюдения разместило Фейсбук-сообщество "Киев оперативный".

На кадрах видно, как легковушка бандитов мчится по Крещатику и пытается свернуть на улицу Прорезную, однако путь ей преграждает ряд других машин. Пока она старается развернуться, задевая окружающие автомобили, ее блокируют фургон силовиков и пешие спецназовцы.

Затем один из спецназовцев разбивает водительское окно в машине преступников и происходит задержание.

Ранее "Страна" публиковала фото двух задержанных спецназом на Крещатике мужчин.

Мы также приводили комментарий спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко о подробностях задержания грабителей в центре столицы. По его словам, за ними числятся несколько тяжких преступлений.