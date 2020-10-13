На фоне слухов об инсульте у мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит курс лечения от коронавирусной инфекции в немецкой клинике "Шарите", его пасынок Родион Гайсинский показал фото справки из этой элитной больницы.

Судя по снимку справки, появившемуся в Instagram Гайсинского 13 октября, с городским головой все в порядке.

Однако обороты в документе предельно расплывчаты, а деталей нет. Справка гласит, что Кернес делает успехи и врачи ожидают его полного выздоровления.

Вряд ли такой документ способен развенчать слухи о тяжелом состоянии Кернеса. Это сделать может не подобная справка, а видео с мэром. Однако его пока не публикуют.

Как рассказывала "Страна", во вторник в Харьковском горсовете сообщили об улучшении здоровья Кернеса.

Мы также рассказывали, что свою кандидатуру с выборов мэра в Первой столице снял Михаил Добкин.