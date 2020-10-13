Турция подверглась критике со стороны США за возобновление геологоразведки в восточном Средиземноморье. белый дом заявил, что такая активность усиливает напряженность в регионе, передает "Интерфакс-Украина".

"США сожалеют об объявлении Турцией 11 октября о возобновлении геолого-разведывательной активности Турции в районах Восточного Средиземноморья, которые Греция считает находящимися под своей юрисдикцией. Заявление Турции усиливает напряженность в регионе и затрудняет возобновление важных предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО - Грецией и Турцией", - говорится в заявлении госдепа.

В нем отмечается, что "принуждение, угрозы, запугивание и военная деятельность не снимут напряженность".

"Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, накануне стало известно, что турецкое исследовательское судно Oruc Reis снова отправляется в район греческого морского шельфа вблизи от острова Кастелоризо. Из-за этого конфликт между Турцией и Грецией вспыхнул с новой силой.

Также мы сообщали, что Греция сообщила о нарушении воздушного пространства страны боевыми самолетами Турции.