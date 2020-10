Президент США Дональд Трамп, который не так давно перенес коронавирусную инфекцию, станцевал для своих избирателей.

Соответствующее видео сегодня, 13 октября, опубликовал на своей странице в Twitter американский ресурс для политических новостей The Hill.

Во время своего избирательного митинга Дональд Трамп произнёс речь, а в конце встречи станцевал весёлый танец под знаменитую песню YMCA в исполнении группы Village People. Также действующий президент США заявил, что чувствует себя замечательно и готов всех расцеловать.

WATCH: President Trump dances to the Village People's "YMCA" at the end of his rally. pic.twitter.com/bjdU4TCI7Z