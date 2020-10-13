Появилось видео, как переболевший коронавирусом Трамп танцует перед избирателями
Президент США Дональд Трамп, который не так давно перенес коронавирусную инфекцию, станцевал для своих избирателей.
Соответствующее видео сегодня, 13 октября, опубликовал на своей странице в Twitter американский ресурс для политических новостей The Hill.
Во время своего избирательного митинга Дональд Трамп произнёс речь, а в конце встречи станцевал весёлый танец под знаменитую песню YMCA в исполнении группы Village People. Также действующий президент США заявил, что чувствует себя замечательно и готов всех расцеловать.
WATCH: President Trump dances to the Village People's "YMCA" at the end of his rally. pic.twitter.com/bjdU4TCI7Z— The Hill (@thehill) October 13, 2020
Ранее мы сообщали, что популярная социальная сеть Twitter пометила сообщения Трампа о своём выздоровлении от коронавируса как потенциально опасное.
Также "Страна" рассказывала, о первой, с момента заражения встречи президента США со своими избирателями, которую он провёл с балкона Белого дома, заверив всех пришедших в своей любви.