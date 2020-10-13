Во Львове авария частного легкого самолета Piper PA-30 временно парализовала работу местного аэропорта. Инцидент произошел во понедельник, 12 октября. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

"12 октября, в 15:30 частный самолет марки Piper PA-30, который летел по маршруту Цунив-Львов-Жешув, во время пробега на взлетной полосе в Международном аэропорту Львов в связи с технической неисправностью (облом стойки шасси) остановился с незначительными повреждениями. Никто из членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.

Для эвакуации самолета аэропорт закрыли более чем на час. Из-за этого он не смог принять два рейса. После возобновления работы оба самолета вернулись во Львов.

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