Центральная избирательная комиссия распустила одесскую территориальную избирательную комиссию на заседании 13 октября.

Решение ЦИК связано с нарушениями в регистрации кандидатом в мэры Дмитрия Голубова и списка его блока в горсовет.

Заседание избиркома транслировалось на YouTube-канале органа.

"Досрочно остановить полномочия одесской городской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области в связи с систематическим нарушением ею Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины", - говорится в постановлении ЦИК.

В среду, 14 октября, будет сформирована новая комиссия.

Решение о роспуске член комиссии зачитывает с 18:40

Глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко объяснил городскому изданию "Думская", что роспуск ТИК - закономерное следствие грубых нарушений норм Избирательного кодекса, которые допустил уже бывший состав комиссии.

"Комиссия рассматривала документы и приняла позитивное решение о регистрации двух политических сил ("Блока Дмитрия Голубова" и "Нашего края" - Ред.) вне всяких сроков, уже после того, как сроки, предусмотренные законодательством, давно истекли… Это грубейшее нарушение создавало для Центральной избирательной комиссии все основания для их роспуска", - приводит издание слова Бойко.

При этом он уверен, что рисков для проведения выборов роспуск ТИК не несет.

"Я не вижу на сегодняшний день таких влиятельных политических сил, которые могут быть заинтересованы в срыве выборов", - заверил он.

Бойко считает, что кандидатуры в новый состав ТИК найдутся быстро, но среди них могут быть и бывшие члены только что распущенного избиркома.

"Главное, чтобы они не повторили своих ошибок", - заключил эксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что у Владимира Зеленского в день выборов хотят провести всеукраинский опрос мнения. Причем в ЦИК узнали об этом из видеообращения Зеленского и не в курсе, кто его будет проводить.