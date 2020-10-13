Оптимизм в отношении роста спроса на нефть в Китае взбодрил цены на сырье на торгах во вторник, 13 октября, Brent торгуется на уровне $42,35 за баррель. Но при этом цены отступили от максимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии, в связи с отсутствием сигналов о возможности принятия очередного пакета стимулирующих мер в США в скором времени, пишет "Интерфакс-Украина".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Киеву составляет $42,35 за баррель, что на $0,63 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $40,16 за баррель, что на $0,73 (1,85%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.

"Китайский импорт нефти в сентябре подскочил до 11,8 млн баррелей в сутки (б/с), что на 2% выше уровня предыдущего месяца", - сообщил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Другими словам, ожидавшегося снижения импорта после закупки КНР крупных партий этим летом пока не видно", - приводятся слова эксперта Dow Jones.

Фритш, однако, считает, что высокий спрос на нефть в Китае не сможет компенсировать "медвежьи" факторы для нефтяного рынка в долгосрочной перспективе.

Среди факторов, ограничивающих подъем цен на нефть, - возобновление производства на крупнейшем месторождении Ливии, а также восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана "Дельта" и в Норвегии - после завершения забастовки работников ряда месторождений.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во вторник подтвердила свой прогноз, согласно которому глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн б/с и составит 90,3 млн б/с.

Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.

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