Сегодня, 13 октября, стало известно, что вариант перевода учебных заведений на дистанционное обучение после осенних каникул внесут в постановление Кабинета министров Украины по каникулам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров Украины сегодня, 13 октября.

По словам премьера, после осенних каникул школы смогут перейти на дистанционное обучение.

"После их (осенних каникул, - Ред.) завершения возможно переведение на дистанционную форму обучения. Правительство согласно и предлагает внести это в постановление о каникулах", - сказал Шмыгаль.

Ещё премьер-министр уточнил, что комиссия ТЭБ и ЧС поддержала предложение Минобразования и Минздрава относительно проведения каникул в учебных заведениях с 15 по 30 октября.

Ранее сегодня, 13 октября, стало известно, что Кабинет министров Украины продолжил действие карантинных ограничений в стране до конца 2020 года.

Также мы сообщали, что Кабмин рекомендовал вузам уйти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.



