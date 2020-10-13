В среду, 14 октября, в Украине ожидается довольно теплая для середины октября погода с дневной температурой воздуха +17-24 градуса. Днем дожди - только в западном регионе и температура воздуха там будет ниже. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в западной части и в Одесской области ожидаются дожди, местами значительные, с грозами и порывами ветра 15-20 м/с. В горах возможен мокрый снег. Днем дожди прогнозируют только в Карпатском регионе дощи.

Температура воздуха ночью +7-13 градусов. В дневные часы на большей части Украины потеплеет до +17-24. Прохладнее будет в западных регионах, где воздух прогреется лишь до +10-15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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