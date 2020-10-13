Кабинет министров на внеочередном заседании правительства во вторник одобрил назначение вице-президента Союза украинских предпринимателей (СУП) и экс-заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владиславы Магалецкой на пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"Предложение о назначении на вакантную должность главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов Украины Магалецкой Владиславы, согласившись с предложением министра экономики", - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также Кабмин сделал и ряд других кадровых изменений. В частности, Олега Губанова назначили и.о. руководителя Аппарата премьер-министра вместо уволеннос этой должности Татьяны Кривенко. Также было согласовано назначение Виктории Луценко на пост и.о. директора ГП "Артемсоль"

Ранее "Страна" писала о том, что Кабинет министров решил декоммунизировать пять парков и один заказник.

Также мы сообщали, что Кабмин выделил 185 млн грн для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области.