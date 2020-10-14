В среду, 14 октября, в Киеве националисты проводят марш в честь дня Украинской повстанческой армии (УПА) под лозунгом "Бой коллаборантам!" Они пройдут по центру столицы с остановкой на Майдане, чтобы у Офиса президента выдвинуть ряд требований. Всего четыре пункта:

1. Принять закон "О защите украинской государственности от "коллаборационизма", который введет в украинское правовое поле понятие "коллаборант".

2. Обеспечить реакцию СБУ и Нацполиции на пророссийскую деятельность граждан Украины после 2014 года.

3. Лишить лицензии каналы 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live.

4. Снять ограничения с украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы на Донбассе.

Среди организаторов: "Правый сектор", Нацкорпус и "Свобода". Интересно, что год назад во врем подобного марша Нацкорпус и "Свобода" шли в разное время и отдельными колоннами.

Марш пройдет несмотря на ужесточение правил карантина. Запрещать его в КГГА не стали, отметив, что это может произойти только по решению суда.

Начало шествия в 14:00. "Страна" следит за событиями в своем онлайне. Материал обновляется.

Марш УПА 2020. Прямой эфир

15:12 Колонна двинулась по бульвару Шевченко.

15:03 Интересные люди собрались на марше.

15:00 Лозунги ультраправых.

14:55 Мелодии марша националистов. Особенно интересна первая песня, которой можно бы озвучивать советские фильмы про батьку Махно.

14:52 Многие участники марша пришли с детьми, которым дают в руки символику УПА.

14:49 Часть колонны уже сформирована и стоит на улице Владимирской. Другие участники марша ещё в парке Шевченко.

14:42 "Зеленский должен выйти к патриотам и рассказать, почему антиукраинские подонки сегодня не сидят", - Ильенко. Он также угрожает, что в если тех вопросах, которые президент хочет задать украинцам, будут вопросы Донбасса или языка, "мы должны будем там на месте останавливать этот цирк".

То есть, по логике националистов, знать мнение народа по этим вопросам не нужно. Видимо, боятся, что оно будет отличаться от их собственного.

14:41 "Зеленая власть и есть коллаборантом", - свободовец Андрей Ильенко.

14:37 "У меня к ним вопросов нет. Мой вопрос к ним длится не дольше автоматной очереди", - активист Нацкорпуса вещает о "коллаборантах" со сцены в парке Шевченко.

14:32 В начале колонны стоит машина с акустикой. Репертуар разнообразный - рэп и рок, правда, только на украинском. Между композициями звучит патриотическая проза, среди которой послышала фраза:" Я - ария предок".

14:29 На данный момент в парке Шевченко около 700 человек. Правоохранители представлены патрульной полицией без каких-либо усилений, хотя вдоль дороги на бульваре дежурят взрыво-техники.

14:22 Вот пока единственные участники марша, кто организованно пришел в масках. Но и здесь о дистанции речи не идет.



14:20 Так выглядит площадка перед памятником Шевченко.

14:19 Некоторые участники марша вооружены.

14:18 "Центурия" Билецкого идет своей "когортой".

14:16 Люди в форме УПА. Но тоже без масок.

14:13 Это будет голова колонны.

14:08 Формируют колонну для движения.

14:03 Никаких масок и дистанции на митинге нет.

13:55 Сторонник УПА и противник коллаборантов.

13:42 Народ собирается. Парк Шевченко уже почти заполнен.

13:16 В парке Шевченко стоят агитационные палатки националистов. Пока здесь от силы сотня активистов.

13:13 Подростки из "Нацкорпуса" собираются у оперного театра в Киеве.