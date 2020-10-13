Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил отрицательный результат теста на коронавирусную болезнь.

Об этом он сообщил во вторник, 13 октября, в своем Facebook.

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - написал бывший глава государства.

Он поблагодарил доктора-инфекциониста Ольгу Голубовскую, которая занималась его лечением.

"Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Пожалуйста, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я", - заявил Порошенко.

Также экс-президент поздравил медиков с наступающим Днем защитника Украины, так как, по его словам, они имеют непосредственное отношение к этому праздником.

"Желаю всем здоровья. А чтобы это пожелание сбылось, надо поставить правильный диагноз непрофессиональным действиям или преступной бездеятельности власти, как центральной, так и местной. Понять, как каждому из нас уберечься от эпидемии... Когда Президент и Правительство такие беспомощные, такие немощные, такие безответственные", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" добавил, что его команда взялась за реализацию программы, в рамках которой будет произведена закупка оборудования для больниц. При этом Порошенко отметил, что оппозиция "не может подменить собой власть".

"Многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно. Соблюдайте дистанцию. Наобнимаетесь еще и нацелуетесь, были бы живы и здоровы. Подумайте о безопасности родные и ближних. И тогда все будет хорошо. Победим и ковид-19 и зе-19. И коронавирус, и вирус дилетантства и непрофессионализма. И первый шаг - это надеть маску и прийти на местные выборы 25 октября", - обратился Порошенко к своим избирателям.

Напомним, о том, что бывший президент заразился коронавирусом стало известно 29 сентября. Как узнали корреспонденты "Страны", политика положили в недавно открывшееся отделение частной клиники "Оберіг", корпус которой находится на улице Зоологической. Лечение там стоит более 11 тысяч гривен в сутки.

7 октября супруга экс-президента Марина Порошенко утверждала, что его состояние ухудшается. Однако уже через несколько дней появилась информация о том, что бывший глава государства идет на поправку. 12 октября врачи приняли решение выписать его из больницы.

Подробнее о том, как лечился Петр Порошенко можно прочитать в нашем материале.