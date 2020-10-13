СМИ сообщили, что у российской телеведущей и экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак обнаружили коронавирус, о чём стало известно в воскресенье, 11 октября. Сама же шоудива эту информацию опровергает.

Новость о коронавирусе у Собак сообщил Telegram-канал Mash о вторник, 13 октября.

Одна из самых известных российских телеведущих сдавала ПЦР-анализ на коронавирус. Результат пришёл 11 октября и оказался положительным, уточняет канал.

Однако сама теледива информацию чуть позже опровергла информацию.

"О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна?" - предлагает Ксения журналистам в своем Telegram-канале. Также она назвала тех, кто распространяет такую информацию "дебилами", процитировав известное матерное выражение главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, что мы рассказывали, как перенёс коронавирус Андрей Макаревич, лидер группы "Машина времени" и о том, какие последствия болезни он обнаружил. Кроме того он рассказал о последствиях карантина для музыкантов.

Также сообщалось, что лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подхватил коронавирус.