СМИ сообщают, что у Ксении Собчак обнаружен коронавирус. Фото: wikimedia

СМИ сообщили, что у российской телеведущей и экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак обнаружили коронавирус, о чём стало известно в воскресенье, 11 октября. Сама же шоудива эту информацию опровергает.

Новость о коронавирусе у Собак сообщил Telegram-канал Mash о вторник, 13 октября.

Одна из самых известных российских телеведущих сдавала ПЦР-анализ на коронавирус. Результат пришёл 11 октября и оказался положительным, уточняет канал.

По информации СМИ Ксения Собчак больна коронавирусом. Скриншот t.me/breakingmash

Однако сама теледива информацию чуть позже опровергла информацию.

"О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна?" - предлагает Ксения журналистам в своем Telegram-канале. Также она назвала тех, кто распространяет такую информацию "дебилами", процитировав известное матерное выражение главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ксения собчак опровергла слухи о своей болезни. Скриншот t.me/bloodysx

Напомним, что мы рассказывали, как перенёс коронавирус Андрей Макаревич, лидер группы "Машина времени" и о том, какие последствия болезни он обнаружил. Кроме того он рассказал о последствиях карантина для музыкантов.

Также сообщалось, что лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подхватил коронавирус.

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