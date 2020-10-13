Лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подхватил коронавирус, поэтому пропустит матч между сборными Португалии и Швеции 14 октября. Звездный нападающий чувствует себя нормально, но находится в изоляции. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола.

"Криштиану Роналду покидает расположение национальной команды после того, как его тест дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тесты на коронавирус остальных игроков национальной команды дали отрицательный результат.

Сборная Португалии 14 октября в Лиссабоне в рамках Лиги наций УЕФА сыграет против команды Швеции.

Напомним, на днях неизвестный пробрался в дом Роналду на Мадейре и украл его личные вещи, а также футболку с автографом футболиста.

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