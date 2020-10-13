Министерство здравоохранения Украины рекомендует работодателям организовать посменную работу сотрудников или перевести их на дистанционный формат работы.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров во вторник, 13 октября, заявил глава ведомства Максим Степанов.

"Предлагается, рекомендуется всем субъектам хозяйствования организовать посменную работу сотрудников, а при технической возможности - работу в режиме реального времени через интернет с сохранением заработной платы" - сказал чиновник.

Напомним, сегодня Кабмин продлил карантин в Украине до конца этого года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Правительство распорядилось запретить работу заведений общепита в ночное время, а также ограничить проведение массовых мероприятий.

Кроме того, правительство объявило каникулы в школах с 15 октября и рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение.