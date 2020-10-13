Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь для этого действует правило: если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

"Мы предлагаем четко установить, когда регион переходит в красный уровень эпидопасности - если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения", - заявил глава МОЗ Максим Степанов.

Уточним, что до этого действовал одобренный правительством 16 сентября динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам - число заболевших за последние 14 дней на 100 тысяч населения впятеро выше, чем в среднем по Украине.

Отметим, на 13 октября средний показатель заболеваемости по - 174,4 на 100 тыс. населения, соответственно 862 для "красной" зоны. Таким образом порог вхождения в "красный регион" уменьшится в 2,5 раза.

Напомним, сегодня Кабмин на внеочередном заседании принял решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 декабря 020 года.

Также мы сообщали, что Кабмин рекомендовал вузам уйти на дистанционное обучение с 15 октября.