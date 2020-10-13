Украина должна выйти на показатель в 75 тысяч тестирований на коронавирус в сутки до конца года. За прошедшие сутки в стране было сделано 50 тысяч тестов.

Об этом во вторник, 13 октября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания, посвященного ужесточению карантина в стране.

"Правительство делает все возможное, чтобы усилить медицинскую систему и избежать худших сценариев. Министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена ​​задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но мы должны выйти на 75 тысяч в сутки уже в этом году", - заявил премьер.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов заявил об изменении показателя охвата населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

"Раньше было 24 на 100 тыс. населения за 7 дней подряд, сейчас увеличили до 48 на 100 тыс. населения. Это связано с тем, что мы постоянно увеличиваем количество тестирований. Сейчас более 30 тыс. за сутки. Поставлена задача увеличить до 50 тыс. в сутки до 1 декабря. Далее также будем увеличивать количество тестирований, покупая оборудование, обучая сотрудников лабораторий" - заявил министр.

За прошедшие сутки в Украине было сделано 51 205 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 28 353, а методом ИФА - 22 852.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как украинцы делают тесты на коронавирус и сколько им это стоит.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине подтвердилось еще 5 133 новых случая Covid-19. Общее число заболевших выросло до 270 587 человек. На фоне ситуации с коронавирусом в стране Кабмин решил продлить карантин до 2021 года.